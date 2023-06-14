تثقيف موظفي حكومة دبي ضمن بعثة الحج الرسمية بالضوابط والإجراءات

المصدر: دبي- البيان

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عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس اجتماعاً لتثقيف وتوعية موظفي حكومة دبي ضمن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ والتي تضم 80 حاجاً، وذلك في إطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام.

وبحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، والدكتور محمد سهيل المهيري رئيس البعثة الرسمية لحكومة دبي وسعيد بن تويه مدير مكتب شؤون الحج والعمرة، وموظفي حكومة دبي من حجاج البعثة وموظفات الدائرة من حجاج البعثة اللاتي تم ضمهن لأول مرة هذا العام.

ورحب الشيباني بموظفي الدوائر الحكومية الذين شملتهم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي هذا العام، لافتاً بأنهم ضمن أولويات ومحط واهتمام البعثة، وذكر أن الدائرة وبعثة الحج تأسست منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبدأت أعدادها تتزايد وتتطور كل عام إلى أن صدر مرسوم رقم(2) لسنة 2011م من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المادة (12) منه بأن يُصدر المدير العام في كل عام قراراً (بتشكيل بعثة الحج الرسمية للحكومة).

وبدأ الاجتماع بكلمة دينية ألقاها محمد حسن الطاهر مفتي البعثة لتهيئة الحجاج توضح الضوابط الشرعية والتعليمات الواجب الالتزام بها في رحلة الحج.

ومن جانبه ذكر الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالإنابة رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أن ترؤسه للبعثة لشرف عظيم وكذلك شرف المكان والزمان لحجاج البعثة، منوهاً بأن البعثة تضم هذا العام 80 حاجاً ضم 7 إداريين منهم رئيس البعثة و3 مسؤولين للإشراف وإعلامي ومفتي وواعظ.

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