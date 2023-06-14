مهرجان «الجبيل للرطب» ينطلق في الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً فعاليات مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب، الذي يستضيفه سوق الجبيل، وتستمر على مدار 3 أشهر، بمشاركة 8 من أصحاب محلات الرطب والباعة الموجودين في السوق بالشارقة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي في سوق الجبيل: «يعد مهرجان الرطب من الفعاليات السنوية، التي نحرص على تنظيمها في سوق الجبيل نظراً لأهميته في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي المرتبط بشجرة النخيل وأهميتها من الناحية الغذائية والصحية.

كما يشكل فرصة مهمة للتعريف الزوار بأجود أنواع الرطب المحلية، بالإضافة إلى تحقيق دور السوق في تنشيط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة، إذ يستقطب المهرجان الزوار والتجار من داخل الدولة وخارجها، وتحديداً على مستوى منطقة الخليج العربي».

وأضاف: يشكل المهرجان منصة مهمة لأصحاب المحلات في السوق، لتسويق منتجاتهم المحلية من الرطب والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل، كما يتيح للمتسوقين والزوار مجموعة واسعة من مختلف أنواع الرطب الفاخرة والتجارية.

ودعا الزرعوني العائلات والأسر الإماراتية إلى زيارة المهرجان، والتعرف على أنواع الرطب والتمور الإماراتية وفوائدها الصحية والغذائية وطرق إنتاجها والأنواع الغذائية العديدة، التي تدخل في صناعتها.

ويعرض المهرجان مختلف أنواع الرطب، بما يلبي مختلف رغبات الزوار ومنها الهلالي، الخشكار، الخصاب، المزيني، الجبري، البقل، الصلاني، نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي، برحي، لولو، شيشي، عين بقر، وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.

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