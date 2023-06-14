2000 أضحية لـ 5 آلاف أسرة ضمن مشروع «بيت الخير»

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكدت جمعية بيت الخير استعدادها لمشروع الأضاحي لهذا العام، معلنة عن التعاقد مع شركات بيع مواشٍ لشراء 2000 أضحية، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و 300 ألف درهم، وسيتم توزيع لحوم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى على حوالي 5000 أسرة وحالة محتاجة.

وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام، إن الجمعية فتحت باب التبرع لهذا المشروع لمن يرغب في توكيل الجمعية بذبح الأضحية عنه، لتقوم بتوزيعها على المستحقين وفق أفضل المعايير الشرعية والصحية.

وأضاف: كثفت «بيت الخير» جهودها وتحضيراتها لتنفيذ مشروع الأضاحي الموسمي، الذي يعد أحد مشاريع برنامج «فرحة» الذي يتكون من حزمة من المشاريع الهادفة لإسعاد الأسر والفئات المستفيدة في المناسبات والأعياد، وبشكل خاص توفير الدعم الغذائي للأسر، ومن ضمنها مشروع الأضاحي، الذي يقوم على إحياء شعيرة الأضحية كسنة مؤكدة، ويقوم على ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع المقاصب المعتمدة، ويراعي أفضل المعايير الصحية والبيئية، وتستفيد منه كافة الأسر المسجلة لتنعم باللحوم الطازجة في عيد الأضحى المبارك.

شروط

وذكر العوضي أن «بيت الخير» تفاهمت على تنفيذ مشروع الأضاحي مع عدد من مقاصب الدولة، ابتداء من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد، وفي مقدمتها مقاصب دبي، مشيداً بالتزام المقاصب الوطنية بالشروط الصحية والبيئية في ذبح الأضاحي، ما يسمح للجمعية بتقديم لحوم صحية تليق بالمستحقين والمستفيدين.

وبين أنه سيتم تقسيم الأضاحي إلى حصص حسب عدد أفراد كل أسرة، وستسلم لرب كل أسرة مسجلة، وفق مواعيد وترتيبات يقوم بها فريق الجمعية الميداني، ويبلغ بها المستفيدين، حتى تصل كل حصة للمستفيد في الوقت المناسب، لتجنب التكدس والفوضى التي تصاحب أحياناً مثل هذه التوزيعات.

وأشار المدير العام إلى أن بيت الخير وزعت العام الماضي 1750 أضحية، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و180ألف درهم، بالإضافة إلى لحوم مشروع «نُسُك»، منوهاً بأن عدد الذبائح التي تمّ التصدق بها بلغ 734 ذبيحة طازجة، وزعت على شكل حصص من اللحوم حسب عدد أفراد الأسر المستفيدة بقيمة إجمالية بلغت 323 ألف درهم و 765 درهماً.

وأكد العوضي التزام الجمعية بسعر الأضحية الذي قررته الدوائر والهيئات الشرعية في الدولة، وهو 650 درهماً للأضحية الواحدة، معرباً عن أمله بتفاعل كبير من المحسنين لدعم هذا المشروع «لما له من ثواب ودعم مجتمعي لأكثر الأسر حاجة واستحقاقاً».

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