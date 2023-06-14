«تحقيق أمنية» تسعد قلوب 4 أطفال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من إضاءة شمعة الأمل والتفاؤل والسعادة في قلوب 4 من الأطفال، عبر تحقيق أمنياتهم، بالتعاون مع المدرسة الأهلية الخيرية- المرحلة التأسيسية بدبي.

حضر حفل تحقيق الأمنيات، الذي أقيم داخل الحرم المدرسي في أجواء من الفرح والسعادة، هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وسمر الصيداوي مديرة الأمنيات بدبي، وريم حسين، مديرة المدرسة ونشوة شعبان، منسق قسم الدمج في المدرسة، وعائلات الأطفال المرضى، وحشد من الطلبة.

وتوجه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على المدرسة الأهلية الخيرية بدبي، وسعيهم المتواصل لرعاية الأطفال.

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