تكريم مصممي أفضل ملصق توعية بمرض السكري

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المدارس والطلبة المشاركين في مسابقة أفضل تصميم ملصق توعوي لمرض السكري، والتي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحت شعار «معاً لنمنع السكري قبل بدايته»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها.

جاء ذلك في حفل نظمته الوزارة في مبنى ديوانها بدبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من المدارس والطلاب في مختلف مناطق الدولة، وعكست المشاركات المواهب الفنية المتميزة لدى المشاركين.

تصاميم مبتكرة

وأعرب الدكتور حسين الرند عن شكره وتقديره للمدارس والطلاب على تفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، مشيداً بالحماس لدى المدارس والطلاب المشاركين من خلال التصاميم المبتكرة.

وأكد أن تنظيم مسابقة أفضل تصميم ملصق توعوي لمرض السكري هي واحدة من حزمة المبادرات المتواصلة لتشجيع اتباع نهج استباقي في التعامل مع مرض السكري والوقاية منه، بما يجسد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على زيادة الوعي الصحي حول مرض السكري وخاصة لدى الأطفال والشباب.

وأشار إلى أن السيطرة على مرض السكري يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للوزارة وذلك من خلال المبادرات والبرامج التوعوية والوقائية والعلاجية، فضلاً عن دعم الوزارة للبحوث والدراسات العلمية حول المرض. مشيراً إلى أن الجهات الصحية في الدولة تبذل أقصى جهودها لتطوير الممارسات الوقائية من داء السكري، وهو ما تؤكده مؤشرات انخفاض معدل انتشار المرض في الدولة من 18.9٪ في عام 2010 إلى 11.8٪ في عام 2018 حسب المسح الصحي الوطني.

نمط حياة

وقالت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل وفق إطار وطني لمكافحة السكري وعوامل الخطر المرتبطة به كالسمنة، ويأتي تنظيم مسابقة تصميم أفضل ملصق توعوي لمرض السكري بمشاركة طلاب المدارس، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي بالمرض ومكافحته.

وأكدت أن الوزارة تعمل وفق خطط ومبادرات استراتيجية للعناية بصحة طلبة المدارس، من خلال أنشطة صحية تدعم وتعزز النمو والتطور الجسدي والنفسي لدى الطلبة، داعية جميع أفراد المجتمع لاتباع نمط حياة صحي لدعم جهود الدولة في مكافحة مرض السكري.

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