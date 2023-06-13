تعاون شرطتي دبي والفجيرة في استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، نائب مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة العقيد عبد الله اليماحي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استشراف المستقبل.

ورحب العقيد حمدان الغسيه، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات والرؤى نحو أهم المُستحدثات في مجال العمل الشرطي، بهدف تطوير أساليب العمل لمواكبة التحديات والتطلعات المستقبلية.

واستعرض المقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل، أهم إنجازات المركز في الحصول على الجوائز المحلية والعالمية، إلى جانب الحصول على شهادتين دوليتين، الأولى كأول جهة تستخدم استشراف المستقبل في منظومة العمل الأمني، والثانية بخصوص استحداث أداة الألعاب والمحاكاة كإحدى أدوات استشراف المستقبل.

وقدم المقدم عمر بالعبيدة السويدي، مدير إدارة السيناريوهات المُستقبلية، شرحاً حول أهمية استحداث وتطوير المناهج وطرق العمل في المجال الأمني، وتنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التحديات والسيناريوهات المستقبلية.

وتناولت الأستاذة علياء حسين مبارك، مدير إدارة الجاهزية المستقبلية بالوكالة، شرحاً عن أهم الأسس والمعايير الخاصة بعمليات النضج الاستشرافي، وكيفية الاستعداد للمستقبل، وطرق قياس الأثر ومردوده في إطار التوجهات والتحديات المستقبلية.

واستعرضت الأستاذة منال القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي بالوكالة، أهم البرامج المستقبلية المُستحدثة في مركز استشراف المستقبل، مؤكدة حرص المركز على العمل بأحدث المُستحدثات الشرطية والبرامج التي تعمل على أسس الذكاء الاصطناعي، كمدخل أساسي ورئيسي في المجال الاستشرافي.

وقدم جاسم الشمري، رئيس قسم مرصد المستقبل بالوكالة، شرحاً حول آلية العمل المتبعة في «مرصد المستقبل» الهادف إلى دعم متخذي القرار من خلال إعداد البحوث والدراسات المستقبلية، وتعزيز الأمن الاستشرافي، وصياغة الأهداف المستقبلية.

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة سمية عبد الرحمن يوسف، رئيس قسم بناء السيناريوهات المستقبلية بالوكالة، شرحاً حول غرفة الألعاب والمحاكاة، باعتبارها إحدى أدوات استشراف المستقبل، حيث إن شرطة دبي تعتبر في طليعة الأجهزة الشرطية التي تهتم بتطبيق الأساليب العلمية المُستحدثة في كافة المجالات الأمنية والشرطية.

وقدمت الأستاذة لمياء القرقاوي، رئيس قسم متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية بالوكالة، نبذة عن مشروع«SDSS» الذي يتبع أسلوب «دلفاي» الهادف إلى مناقشة ظاهرة معينة أو موضوع تخصصي في مجال العمل، بين مجموعة من الخبراء للخروج بأهم التوصيات التي يمكن العمل عليها.

وفي ختام الزيارة، عبر العقيد عبد الله اليماحي، بعد تبادل الدروع التذكارية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز استشراف المستقبل، مؤكداً على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة العمل الشرطي، والارتقاء بها من خلال تحديد الأولويات والبرامج والخطط والفعاليات المشتركة، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في البحوث العلمية والدراسات الأمنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز