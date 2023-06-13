شرطة دبي تنظم دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية الهادفة إلى نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

وافتتح العميد أحمد بن مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، بحضور العقيد عيسى حمزة أهلي، مدير إدارة حماية الشخصيات وعدد من الضباط، والشركاء من 11 جهة حكومية وخاصة، فعاليات الدورة التي ستستمر لمدة 3 أيام في فندق الميدان بدبي.

وأكد العميد أحمد بن مرداس خلال افتتاح فعاليات الدورة على أهميتها في تنسيق الجهود وتعزيز تبادل الخبرات بين كافة الشركاء في مختلف الفعاليات، بما يساهم في تنظيم وإدارة الفعاليات على أعلى مستوى ووفق أفضل الممارسات، مبيناً أن أهمية الدورة تنبع من كون إمارة دبي تعتبر وجهة عالمية لاستضافة أهم وأكبر الفعاليات على مستوى العالم، وهو ما يتوجب معه تنسيق الجهود، وأن تكون كافة فرق العمل على أعلى مستويات الجاهزية بشكل دائم.

ولفت إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير كفاءة وقدرات الكوادر الأمني والشركاء العاملين من مختلف القطاعات العاملة في تأمين الفعاليات، وتمكينهم عبر تزويدهم بالمعرفة ومهارات التعامل مع المعوقات بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للجميع في مواقع الفعاليات.

بدوره، أكد العقيد عيسى حمزة أهلي أن الدورة تحظى باهتمام من العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والكوارث، ونائبه العميد عبيد مبارك الكتبي، وأنها تهدف إلى نشر «ثقافة تأمين الفعاليات» للشركاء على المستوى الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب التثقيف حول آلية التعامل مع المُعوقات في الفعاليات، وآلية إبلاغ الجهات المُختصة، والتعريف بأدوار جميع الشركاء بما يعزز زيادة التعاون بين جميع الفرق العاملة في تنظيم وتأمين الفعاليات.

وبين العقيد أهلي أن أجندة الدورة ستتضمن التطرق إلى آلية تأمين الفعاليات إلى جانب شرح أساسيات وبروتوكولات التعامل مع الدبلوماسيين، وتقديم شرح حول إجراءات التعامل الأمني، إضافة إلى التعريف بآلية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطط الإخلاء في الفعاليات، وشرح حول آلية إدارة الحشود.

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