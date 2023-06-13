محمد بن زايد يستقبل وفد خريجي برنامج البعثات المتميزين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عدداً من خريجي برنامج البعثات المتميزين الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ الخريجين بتفوقهم مشيداً بمثابرتهم وحرصهم على التميز خلال رحلتهم الدراسية متمنياً لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم العلمية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات.

وأكد سموه أن استدامة ازدهار الدولة تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان لتأهيل أجيال من الكفاءات المتميزة، يضعون ما اكتسبوه من معارف وعلم في خدمة وطنهم..وقال سموه إن الدولة لن تدخر جهدا في توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم لتحقيق تطلعاتهم.

من جانبهم أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للمنظومة التعليمية واهتمامه الخاص بطلبة الإمارات المبتعثين في الخارج مثمنين متابعة قيادة الدولة واهتمامها بتوفير مختلف إمكانيات النجاح لهم.

حضور

حضر مجلس قصر البحر كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.

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