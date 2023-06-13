"طرق دبي" ترفع كفاءة إنارة أنفاق الطرق من خلال 14400 وحدة صديقة للبيئة

المصدر: وام

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انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من استبدال 14400 وحدة إنارة تقليدية إلى وحدات الإنارة الحديثة التي تعمل بتقنية LED، وتعد واحدة من وسائل الإنارة الصديقة للبيئة، وشملت أعمال التأهيل ما لا يقل عن 39 نفقاً ومعبراً للمركبات بإجمالي طول بلغ 22.6 كم.

وقالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة نفذت مؤخراً مشروع إعادة تأهيل الإنارة في 39 نفقاً للمركبات والذي استغرق 6 أشهر في عدد من أهم الانفاق في إمارة دبي، أبرزها: نفق المطار، ونفق الشندغة، ونفق دبي مول، ونفق مركز دبي التجاري العالمي.

و أضافت بن عدي أن وحدات الانارة التي تعمل بتقنيةLED تتمتع بالعديد المقومات التي تجعلها صديقة للبيئة، ومن ضمنها: انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 60% مقارنة بوحدات الانارة التقليدية، وارتفاع العمر الافتراضي للمصابيح الجديدة بنسبة تصل إلى 177% مقارنة بالمصابيح القديمة، حيث يبلغ العمر الافتراضي للإنارة الجديدة 50 ألف ساعة مقارنة بنحو 18 ألف ساعة لوحدات الانارة التقليدية مما يسهم تقليل دورية استبدال المصابيح، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، إلى جانب انخفاض نسبة الفقد بالطاقة والانبعاث الحراري بقيمة 20% مقارنة بالمصابيح التقليدية، وهو ما يرفع كفاءة نظام تشغيل وحدات الانارة وتحسين كفاءة شبكة تزويد الطاقة بالإنفاق.

وذكرت بن عدي أن الهيئة راعت في تركيب وحدات الإنارة الجديدة معدل السطوع ووضوح الألوان في إنفاق دبي لضمان الرؤية المثالية لمستخدمي الطريق مما يعزز ذلك من السلامة المرورية، موضحاً أن وحدات الانارة التي تعمل بتقنية LED توفر وضوح بدقة 6000 درجة مقارنة بنحو 4000 درجة للمصابيح القديمة مما يساهم في تحسين جودة الإضاءة، كما أنها لا تحتوي مواد ضارة للبيئة مثل الزئبق الموجود في تلك القديمة، الأمر الذي يعزز رؤية الهيئة وإمارة دبي في تحقيق الاستدامة البيئية.

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