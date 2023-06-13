"برجيل الطبية" تُجري جراحة لإصلاح عمود فقري لجَنين داخل رحم أمه

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الجنين التابع لمدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إجراء جراحة معقدة ودقيقة لعمود فقري لجنين في رحم سيدة قَدِمَت من كولومبيا لإصلاح السنسنة المشقوقة لجنينها البالغ 24 إسبوعاً حيث يُجنب التدخل الجنيني الأطفال من حدوث تشوهات حتمية بعد الولادة.

وتعرف السنسنة المشقوقة بأنها عيب خلقي يحدث عندما لا تتشكل عظام العمود الفقري وهذا يؤدي إلى ترك الحبل الشوكي معرضًا للسائل الأمنيوسي مما يؤدي إلى إعاقة دائمة ومن الممكن أن تؤدي هذه الحالة في كثير من الأحيان إلى فقدان دائم للتحكم في الأمعاء والمثانة البولية أو الشلل أو ضعف عضلات الأطراف السفلية فيما يساعد التدخل الطبي الذي يتم إجراؤه في الشهر السادس بين 19-25 أسبوعًا من الحمل على علاج هذا الخلل في العمود الفقري وبالتالي تقديم نتائج أفضل للأطفال.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية يصاب طفل واحد لكل 1000 حالة حول العالم بالسنسنة المشقوقة.

وقال د.مانديب سينغ استشاري طب الجنين والتوليد في مدينة برجيل الطبية والرئيس التنفيذي لبرجيل ان حالة الأم وجنينها مستقرة ومن المتوقع أن تضع طفلها في مدينة برجيل الطبية أغسطس المقبل فيما سيقوم الفريق المتخصص من الأطباء حديثي الولادة وأطباء المسالك البولية للأطفال وفريق جراحة عظام الأطفال وإعادة التأهيل بمتابعة الطفل عند ولادته وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة له لاحقاً.

من جانبها قالت والدة الطفل انه وبعد بحث عن أماكن متخصصة للعلاج قرروا السفر إلى أبوظبي لإجراء العملية بإعتبارأن الخدمات الصحية التي تقدم في منشاتها عالمية المستوى ما منحهم أملاً بأن يحيا طفلنهم بعد الولادة حياة طبيعية خالية من المعاناة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز