أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في والدة عبدالله لاغر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم "الثلاثاء”، واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة عبدالله علي لاغر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وأبنائها، وإلى عبد الله علي لاغر، رئيس قسم التصوير التليفزيوني بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز