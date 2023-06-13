3.5 ملايين نسمة عدد سكان دبي 2022 بنمو 2.05 %

المصدر: دبي- وائل نعيم

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ارتفع عدد سكان دبي في عام 2022 بواقع 71الفا و600 نسمة، بزيادة قدرها 2.05 %، حيث بلغ عددهم في العام الماضي وفقا للتقديرات السكانية السنوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء 3 ملايين و549 الفا و900 نسمة، مقارنة بــ 3 ملايين و478الفا و300 نسمة.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد الذكور في العام الماضي في إمارة دبي بلغ 2 مليون و438 ألف و780 نسمة، فيما بلغ عدد الإناث مليون و111 الفا و120 نسمة.

وبلغ عدد المواطنين 284 الفا و650 نسمة في 2022 مقارنة في 278 الفا و785 نسمة في 2021، بزيادة قدرها 2.1 %. فيما بلغ عدد غير السكان في دبي من غير المواطنين في العام الماضي 3 ملايين و265 الفا و250 نسمة.

ساعات الذروة

وأظهرت حركة الافراد النشطين خلال ساعة الذروة في نهاية العام الماضي في دبي أن مجموع السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي، ومجموع العاملين في الامارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين، بلغ 4 ملايين و728 الفا و750 نسمة بينهم: مليون و178 الفا و850 نسمة عدد العاملين في الامارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين.

وبحسب مركز دبي للإحصاء فإن ساعات الذروة " المتواجدين اثناء النهار" في الساعات الأسبوعية الاعتيادية من الساعة 6 والنصف صباحاً لغاية الساعة 8 والنصف مساء، وتشمل نسبة العالمين في الحكومتين الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمقيمين خارج الإمارة مضافا اليها متوسط عدد السياح والبحارة القادمين للإمارة.

فئات عمرية

وأشارت الاحصائيات في عام 2022 إلى أن الفئة العمرية من 30-34 سنة، استحوذت على العدد الأكبر من سكان دبي بواقع 636 الفا و74 نسمة، تلتها الفئة العمرية من 25-29 سنة بواقع 588 الفا و551 نسمة، ثم تلتها الفئة العمرية من 35-39 سنة بواقع 474الفا و52 نسمة، و اقل فئة عمرية في السكان هي من 70-74 سنة بواقع 9 آلاف و216 نسمة.

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