الأرصاد يصدر آخر تحديث للإعصار "بيبرجوي"

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الثامن بشأن إعصار «بيبرجوي» المصنف من الدرجة الأولى وذكر أنه يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً وخط طول 66.8 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ويتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع الاعصار المداري من الدرجة الأول خلال ال 24 ساعة القادمة، واتجاه الاعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 – 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.

وأشار المركز إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز