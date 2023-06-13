رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس سريلانكا تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ "COP28"

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة رانيلويكراماسينغها رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

وسلّم الرسالة إلى فخامته سعادة خالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

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