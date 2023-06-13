21 يونيو أول أيام فصل الصيف في الإمارات

المصدر: وام

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أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي 2023 سيكون يوم 21 يونيو الجاري الساعة 18:58 بتوقيت الإمارات، وسيكون بداية فصل الصيف فلكيا ويستمر 3 أشهر.

وخلال هذه الفترة تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن النهار سيكون خلال فصل الصيف الأطول في العام، مشيرا إلى أن غاية طول وقصر النهار يتزامن مع موعد الانقلاب الشمسي في عموم النصف الشمالي من الأرض مع تعامد الشمس على مدار السرطان عند بداية الانقلاب الصيفي في 21 يونيو، ويبلغ في الإمارات أقصى طول له خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجاري حيث يتجاوز طول النهار 13 ساعة و45 دقيقة.. بينما تشهد هذه الفترة أقصر ليل.

وأضاف أن درجات الحرارة ترتفع لتتراوح معدلاتها بين 43 درجة مئوية نهاراً و 28 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموما ونشاط للرياح، وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو الجاري ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن رياح البارح الصيفية تنشط، مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية، لتتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق، وتتكرر بين وقت لآخر و سمتها العرب " أكات القيظ" أو " وغرات القيظ”، ويشتد الهواء الجاف شديد الحرارة "السموم" في آخره .

وذكر أنه خلال النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس حتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر القادمين، فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية، وتنشط رياح الكوس الرطبة وتكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها متسببة بأمطار رعدية " الروايح".

ولفت الجروان إلى أن الصيف ينتهي فلكياً في 22 سبتمبر القادم، ليبدأ فصل الخريف فلكيا مع تعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وترتفع الرطوبة بشكل حاد، ويبدأ الضباب والندى والطل بالتشكل مع الصباح الباكر مع قدوم الخريف.

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