دقيق «سبع سنابل» يحصد علامة «صنع في الإمارات»

المصدر: الشارقة - وام

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حقق دقيق «سبع سنابل» إنجازاً جديداً، كونه أول منتج وطني يحصل على علامة «صنع في الإمارات»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 31 مايو الماضي، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة، من خلال مطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسيته في الأسواق.

وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية أن دقيق «سبع سنابل»، الذي تنتجه مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني يشكل علامة فارقة مقارنة بالمنتجات الأخرى؛ حيث يعد من أجود الأنواع، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، ولخلوه من أي مواد كيماوية، كما أنه غير معدل وراثياً؛ وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية آمنة ومستدامة، تهدف إلى حماية البيئة، والمحافظة على صحة الإنسان وإنتاج أغذية نظيفة وخالية من المواد الكيماوية، وتعزز تنافسية الإنتاج المحلي، وتضمن الوفاء بالكميات اللازمة لتغطية حاجات مدن ومناطق الشارقة.

الجودة والسلامة

وأضاف: حصل «سبع سنابل» على 5 شهادات معتمدة في الجودة والسلامة؛ حيث إنه لا يحتوي على ما يغير من طبيعته الغذائية، وهذا يأتي ضمن أهداف الدائرة، بما يعكس جهودها في تحمل مسؤوليتها في تنفيذ استراتيجية السياسة الخاصة بالاستدامة، التي تعتمدها من أجل إنتاج أغذية نظيفة وآمنة، مشيراً إلى أن مشروعات الشارقة تعتمد في تطويرها على الدراسات والأبحاث العلمية، لجعلها متكاملة الجوانب في الأمن الغذائي.

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