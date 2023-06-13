بحث التعاون بين «كهرباء دبي» وسنغافورة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رزيف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والبنية التحتية، في إطار الزيارات، التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للهيئة.

ورحب معالي الطاير في بداية اللقاء بالقنصل العام لجمهورية سنغافورة، مؤكداً العلاقات المميزة، التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والتي أثمرت عن تعاون مشترك مثمر في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والمياه، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا.

واستعرض معاليه المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة، التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي تشكل خريطة طريق لمبادرات الهيئة الطموحة ومشاريعها التطويرية، لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول العام 2050.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر بنية تحتية عالمية المستوى، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة، لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، وبما يدعم رؤية الهيئة في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

من جانبه أشاد رزيف الجنيد بالتعاون المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

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