«سالك» تفوز بجائزة عالمية مرموقة عن فئة «أفضل طرح»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة سالك، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، بجائزة عالمية مرموقة، منحتها إياها المجلة المالية Finance EMEA، وذلك عن فئة (أفضل طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط) لعام 2022، إثر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق دبي المالي في السنة المذكورة.

وجاء الإعلان عن الفوز بهذه الجائزة، وسط الحفل الخاص الذي نظمته المجلة مؤخراً في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وحضره العديد من ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أوروبا وأفريقيا.

وأعرب إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، عن سروره لنيل هذه الجائزة العالمية المرموقة، قائلاً: «إن الحصول على مثل هذه الجوائز المرموقة في المجال المالي، يعتبر تتويجها لما حققته شركة سالك، والطرح الأولي لأسهمها في العام الماضي، كما يعد هذا الفوز إقراراً بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل في الشركة، والابتكار في توفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأوضح الحداد: «رشح شركة سالك للفوز بهذه الجائزة، مؤسسات مالية عالمية مرموقة، وتتمتع بخبرات طويلة في الصيرفة الاستثمارية، وهذا يدل على ثقة هذه المؤسسات المالية العالمية الرائدة، فيما حققته شركة سالك من منجزات ونتائج رصينة في سوق دبي المالي العالمي، بالرغم من عمرها القصير كشركة مساهمة عامة.

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