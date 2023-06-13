الإمارات الأولى عربياً في حداثة الدولة

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات الدول العربية في حداثة الدولة، بحسب التصنيف الصادر عن «مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية»، المعروف اختصاراً باسم «MenaCC»، والذي يقع مقره في الكويت.

ويرصد التصنيف أفضل الدول العربية تقدماً في مسار تعزيز مقومات دولة الحداثة، ودعم ممارسة ثقافة المواطنة وتعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية. واستند التصنيف في المفاضلة بين الدول العربية إلى عدة مؤشرات، وهي: مؤشر الحريات العامة، مؤشر الحريات الاقتصادية، مؤشر المساواة بين الجنسين، مؤشر الابتكار، مؤشر إنفاذ القانون، مؤشر إنفاذ العدالة، مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤشر مكافحة الفساد، مؤشر مخاطر الفساد، ومؤشر متانة الدولة والاستقرار السياسي.

وبحسب تصنيف «MenaCC»، فقد تصدرت الإمارات عربياً أيضاً في مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل، خاصة على مستوى تحقق الرفاه ومأسسة الدولة وإنفاذ القانون والعدالة ومكافحة الفساد ومؤشر الاستقرار السياسي.

وذكر التقرير أن هذه النتائج تعكس حقيقة مفادها أن الإمارات تقدمت عربياً في تعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية، كما تصدرت تصنيف أكثر البيئات العربية تسامحاً وتحقيقاً لمبدأ التعايش وتحفيزاً للإبداع والابتكار والتمكين، وبين الأكثر دعماً لممارسة الحريات مع ضمانات حقيقية ملموسة، كما نجحت الإمارات في تحقيق المعادلة المتمثلة في دعم الرفاه وربط ضمانه بترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وكان المركز الثاني على المؤشر من نصيب قطر، فيما حلت الكويت ثالثة، بينما جاءت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في المركزين الرابع والخامس، على التوالي.

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