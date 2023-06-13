ماريا سيلفستر تتسلم جائزة «الإمارات الصحية» 2023

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تسلمت الدكتورة ماريا أسونسيون سيلفستر من الفلبين جائزة مؤسسة الإمارات الصحية لعام 2023 وذلك على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين التي اختتمت أعمالها نهاية الشهر الماضي في جنيف.

جاء ذلك ضمن احتفالية خاصة بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور تيدروس ادحانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وتمنح جائزة الإمارات العربية المتحدة للصحة التي بدأت في عام 1993 بناءً على توجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشخص أو أشخاص أو مؤسسة أو مؤسسات أو منظمة أو منظمات غير حكومية ممن يقدمون إسهامات بارزة في مجال التنمية الصحية في العالم، وتتكون من شهادة جائزة ولوحة ومبلغ مالي يصل حالياً إلى 40 ألف دولار (147 ألف درهم).

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة هيلاري كلينتون (1998)، ومنظمة أطباء بلا حدود (2002)، ومجدي يعقوب (2003) وستيلا لوبايليا أوباسانجو، الأولى لنيجيريا (2004).

والدكتور ماريا أسونسيون سيلفستر، طبيبة شهيرة ومدافعة شغوفة عن الرضاعة الطبيعية الحصرية وهي مؤسسة غير حكومية تسمى kalusugan ng mag –Ina (صحة الأم والطفل) في الفلبين وقد استخدمت الدكتورة ماريا سيلفستر خبرتها في الممارسة الخاصة في مجتمعها المحلي واعتمدت على نتائج بحوثها والبيانات التي جمعتها من الميدان في تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وقد صممت بروتوكولاً رائداً أطلقت عليه «الرعاية الأساسية أثناء الولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة» يتألف من مجموعة بسيطة من الإجراءات المصممة للعاملين الصحيين الذين يتولون رعاية الأم أثناء الولادة ورعاية مولودها بعد الولادة مباشرة وخلال الأسبوع الأول من حياته.

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