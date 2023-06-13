أحمد رفيع: دور مهم لشرطة الخيالة في تعزيز أمن المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن مركز شرطة الخيالة يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، من خلال مشاركته الدوريات الشرطية في عملها، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات في شرطة دبي خصوصاً في المناطق السياحية والتجارية والسكنية، فيما حقق قسم الخدمات الاجتماعية 100 % في المشاركات المجتمعية لمركز شرطة الخيالة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من ضباط المركز.

وأوضح تطبيق أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين، وتدريب ‏الخيول، وأحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

واطلع اللواء أحمد رفيع على مؤشرات وإحصائيات قسم العمليات الشرطية الذي قام بتسيير 2408 دوريات خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في العام 2022، إلى جانب مهامه تأمين المنشآت الرياضية وتلبية الطلبات الواردة من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمستجدين، والتدريب العلاجي.

كما اطلع على إحصائيات ومؤشر قسم الخدمات الاجتماعية الذي يختص بدعم المبادرات والأنشطة التي تُعنى بخدمة المجتمع من خلال المشاركات المختلفة في المناسبات والاحتفالات والأعياد الوطنية والمهرجانات المقامة في إمارة دبي، إذ يدرب القسم طلبة المدارس على ركوب الخيل، ويقدم برنامج التدريب العلاجي للطلبة، إلى جانب مشاركته في تنظيم جميع سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، وتدريب الطلاب المرشحين في أكاديمية دبي على ركوب الخيول واستخدامها في العمل الشرطي.

وحقق قسم الخدمات الاجتماعية نسبة 100% في المشاركات المجتمعية لمركز شرطة الخيالة، والتي بلغت 37 فعالية في العام الماضي. واطلع اللواء رفيع على سير العمل في قسم الخدمات الإدارية، الذي يختص بالجانب البيطري ورعاية الخيول، ويعمل فيه أطباء بيطريون وطاقم من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات .

واستمع اللواء رفيع إلى شرح حول أهم المبادرات التي نفذها مركز شرطة الخيالة خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها برنامج التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، حيث تطبق برنامجاً إنسانياً بواسطة الخيل لعلاج المعاقين من مرضى الشلل الدماغي بأنواعه المختلفة والتوحد، إضافة إلى كثير من الأمراض التي يعانيها أصحاب الهمم، حيث تم تدريب 79 طفلاً في العام 2022، بواقع 27 يوماً تدريبياً وبمشاركة 109 متطوعين.

ملتقى شتوي

واطلع اللواء رفيع على برامج وأنشطة الملتقى الشتوي للطلاب التي ينظمها المركز للعام السابع على التوالي بهدف رفع مستوى مهارات المشاركين في مجال الفروسية وركوب الخيل، إضافة إلى كيفية التعامل مع الخيل والاهتمام بصحتها ورعايتها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، حيث سخر المركز كافة إمكانياته في هذا المجال من مدربين ومتخصصين ومشرفين وتجهيزات متنوعة لإنجاح الملتقى، وبلغ عدد المشاركين فيه 145 طالباً وطالبة.

وأهدى المركز 166 خيلاً للجمهور خلال العام 2022، وفق شروط محددة .

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