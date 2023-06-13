شرطة دبي تنظم خلوة لمناقشة تحديات أصحاب الهمم في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، خلوة بعنوان «انطلق»، بمشاركة مؤثرين في المجتمع من أصحاب الهمم فئة «البتر»، وخبراء في مجال الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل، بهدف صوغ خطة مبتكرة ومستدامة تلبي طموحات أصحاب الهمم، والخروج بأفكار إبداعية تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد مجتمع مبتوري الأطراف وتشجيعهم على استغلال إمكاناتهم الكامنة وتحقيق طموحاتهم.

وأعرب اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ في كلمته في افتتاح الخلوة، عن اعتزاز شرطة دبي بهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع، مؤكداً الحرص على تقديم أشكال الدعم كافة لهم بهدف تمكينهم في المجتمع.

وأكد أن شرطة دبي، تعد من أولى المؤسسات التي تتبنى الجوانب المجتمعية والإنسانية في استراتيجيتها وخططها وبرامجها، مشيراً إلى أن الاهتمام بأصحاب الهمم مسؤولية مشتركة بين جميع الأفراد والمؤسسات، لتفعيل دورهم الاجتماعي وضمان انتمائهم الوطني بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه أكد النقيب عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة، الرامية إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لأصحاب الهمم.

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