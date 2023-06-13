«دفاع مدني أبوظبي» تغلق 3 منشآت مخالفة لمعايير السلامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنها أغلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 3 منشآت بناءً على تقارير لجان المسح الميداني والتفتيش، التي رصدت ممارسات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

وقالت الهيئة إنها رصدت مجموعة من المخالفات والممارسات الخطأ التي تؤثر في السلامة العامة في عدد من المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي ضمن مبادرة «المسح الميداني»، التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، داعية ملاك المباني والمنشآت في الإمارة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة في شأن تصحيح الممارسات الخطأ والمخالفة ومن أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات وإضافات عشوائية من دون موافقة سابقة من الدفاع المدني.

وأكدت الهيئة، حرصها على وضع سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات في مقدمة الأولويات، وعدم التهاون في تطبيق القوانين واللوائح والالتزام بأعلى معايير السلامة الوقائية للمباني والمنشآت في الإمارة، محذرة من خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية والممرات، وتخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج الطوارئ.

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