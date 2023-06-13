«محمد بن راشد للإسكان» و«روتشستر للتكنولوجيا - دبي» تتعاونان للارتقاء بالخدمات السكنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، أمس توقيع مذكرة تفاهم تشكّل علامة فارقة في قطاع الخدمات السكنية والمجمعات السكنية الذكية في إمارة دبي.

وتحدد هذه الاتفاقية رؤية جديدة للتعاون في قطاع الإسكان تهدف إلى تشجيع وتسهيل مبادرات البحث والتطوير والابتكار الرائدة، لدعم وتعزيز مستقبل خدمات الإسكان والمجمعات السكنية الذكية في دولة الإمارات بدمج نقاط القوة في كل من المؤسستين، ووضع حلول مبتكرة، وتعزيز التعلم المستمر، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان لتعزيز جودة الحياة لمواطني إمارة دبي.

وقال عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن التحالف مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي شهادة على التزامنا قيادة الابتكار والسعي إلى وضع حلول للتحديات في قطاعنا، وسيضمن هذا التعاون الاستفادة من خبرات الباحثين والطلاب في جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، وتكريم أولئك الذين يقدمون دراسات أو بحوثاً أو ابتكارات تضيف قيمة لمؤسستنا التي تهدف للارتقاء بجودة خدمات الإسكان والمجمعات الذكية وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.

وتحدد مذكرة التفاهم التزامات كلا الطرفين، إذ ستوفر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بموجبها المعلومات الأساسية في مجال عملها، كما ستسهّل الوصول إلى الخبراء داخل المؤسسة، وستشارك التحديات التي تواجهها في خطوة تسعى منها إلى التعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي للوصول إلى حلول مبتكرة، بينما ستشرك جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي باحثين وطلاباً متخصصين في بحوث رائدة.

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