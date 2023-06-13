النيابة العامة للإمارات تحقق إنجازاً عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت النيابة العامة للدولة عن حصولها على شهادة الآيزو «ISO/‏‏IEC 27032:2012»، التي تعدّ أعلى معيار دولي لإدارة الأمن السيبراني، وتشمل حماية جميع أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة المهمة المتعلقة بتأمين البيانات من أي تهديدات رقمية محتملة والامتثال لتطبيق المتطلبات والمعايير العالمية.

وحصلت النيابة العامة للدولة على الشهادة من واحدة من أهم الشركات البريطانية المعترف بها عالمياً من «International Accreditation Forum (IAF)»، بعد إجرائها عمليات التقييم والتدقيق، والتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والضوابط التنظيمية المتبعة لتأمين البيانات في النيابة لمعايير وشروط مواصفة الآيزو «ISO/‏‏IEC 27032:2012» التي طورتها المنظمة الدولية للمعايير والمواصفات «آيزو».

وأسست النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الأمن السيراني، منظومة سيبرانية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية تسهم في استمرارية وإنجاز الأعمال بكفاءة عالية وحماية أنظمتها الإدارية بما يدعم مفهوم العدالة الناجزة.

وتعد شهادة الآيزو «ISO/‏‏IEC 27032:2012» من أكثر الشهادات الموثوقة عالمياً للأمن السيبراني، ويعكس الحصول على هذه الشهادة العالمية امتثال النيابة العامة للدولة للمعايير الدولية للأمن السيبراني، إضافة إلى دورها في تأمين البيانات والتحسين والتطوير المستمرَّين للبرامج والأنظمة المتعلقة بها.

وتحرص النيابة العامة للدولة على التطوير المستمر لنُظُمها الإدارية من شتّى الجوانب، وخاصة جانب الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات؛ نظراً لكونها الجهة النائبة عن المجتمع في تحقيق العدالة وموجبات القانون بكفاءة عبر منظومة قانونية وأنظمة إدارية مبتكرة، لتحقيق أهدافها وإنجاز أعمالها بأقصى كفاءة وفعالية، عبر نظم إدارية مؤمنة ومستدامة.

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