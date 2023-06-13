دار البر تستهدف 159 ألف مستفيد بمشروع الأضاحي في 15 دولة

المصدر: دبي-البيان

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أطلقت جمعية دار البر، أمس، حملة الأضاحي، التي تتزامن سنوياً مع قُرب حُلول عيد الأضحى المُبارك، بقيمة إجمالية للمشروع الخيري قُدرت هذا العام، داخل الدولة وخارجها، بـ 4.743 ملايين درهم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، أن العدد الإجمالي للمُستفيدين، المستهدف من مشروع الأضاحي هذا العام، داخل الإمارات وخارجها، يصل إلى 159.250 مستحقاً.

تواصل «الخير»

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العُضو المنتدب لجمعية دار البر، أن حملة الأضاحي واحدة من أهم المشاريع الشرعية الخيرية والمبادرات الإنسانية الحيوية، التي تطلقها الجمعية سنوياً، وتنفذها باهتمام كبير خلال «موسم الأضحى»، وهو ما بدأ مع نشأة الجمعية قبل 44 عاماً دون انقطاع، مضيفاً أن عدد الدول المستفيدة من النسخة الجديدة من مشروع الأضاحي بلغ 15 دولة، وهي الهند أوغندا، غامبيا، الصومال، بنين، بوركينا فاسو، توجو، مالي، غانا، النيجر، مصر، السنغال، ملاوي، ونيجيريا بالإضافة إلى تنفيذ المشروع في داخل الدولة حرصاً من الجمعية في دعم محدودي الدخل.

فئات المُشاركة

وأوضح د. «المهيري» أن فئات مشروع الأضاحي، التي يُمكن المُشاركة بها من قبل المُضحين هذا العام، تشمل الذبح والتوزيع خارج الدولة، بقيمة 350 درهماً، والذبح خارج الدولة والتوزيع داخلها، بتكلفة 370 درهماً ، والذبح والتوزيع داخل الدولة، بكُلفة 790 درهماً.

ولفت إلى إمكانية زيادة العدد الإجمالي من الأضاحي، المُستهدف من قبل المشروع الخيري الإنساني، وهو ما يعتمد على حجم تبرعات المحسنين والمتبرعين لصالح المشروع، مشدداً على أهمية هذا المشروع وقيمته الدينية والإنسانية، المُتمثلة في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، عبر تلبية احتياجاتهم المُلحة من اللحوم، لاسيما في ظل انتشار الأزمات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار عالمياً، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية، خلال المراحل الماضية.

19 شريكاً

من جانبه، قال يوسف عبد الله اليتيم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في دار البر، بأن الجمعية تُنفذ المشروع بالتنسيق مع سفارات الإمارات في الدول المشمولة، وبالتعاون مع 19 شريكاً في تلك الدول، من الجمعيات والمُؤسسات الإنسانية والمنظمات الخيرية المعتمدة.

قنوات التبرع

وأوضح «يوسف اليتيم: أن قنوات التبرع لصالح المشروع الخيري الإنساني تشتمل على تطبيق «دبي الآن»، الموقع والتطبيقات الذكية لجمعية دار البر، ومندوبي الجمعية في المراكز التجارية، ومراكز خدمة المتعاملين، التابعة لـ (دار البر)، المنتشرة في إمارات دبي، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة أو الاتصال على الرقم المجاني 80079.

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