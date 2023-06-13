فتح باب التسجيل في التدريب الصيفي «كفاءات مستقبلية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي «كفاءات مستقبلية» للعام 2023، والذي يستهدف استقطاب وجذب طلبة الجامعات من مواطني دولة الإمارات للتدريب الصيفي في البلدية، بحسب المجالات والتخصصات المتاحة فيها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية، وإتاحة الفرصة للجامعيين من أصحاب التخصصات، التي تدعم مجالات عمل البلدية لتلقي التدريب الميداني والعملي، ورفع قدراتهم ومهاراتهم.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي: «تولي بلدية دبي الكفاءات الجامعية من مواطني دولة الإمارات وذوي التخصصات، التي تدعم مسارات عمل البلدية اهتماماً بالغاً، عبر استقطاب أفضل المواهب البشرية، وإقامة البرامج التدريبية الميدانية، وإتاحة الفرصة لهم، لخوض تجربة التعلم والممارسة الميدانية في مواقع عمل بلدية دبي، ويأتي ذلك بهدف تشجيعهم على التعلم المستمر وتحسين مهاراتهم وتعريفهم بصورة أكبر عن مجالاتهم وتخصصاتهم الدراسية ومدى ملاءمتها مع سوق العمل، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومستدامة لهم تمكنهم من التطور ورفع كفاءاتهم، انطلاقاً من حرص البلدية على جذب عناصر الكفاءة والموهبة، لتعزيز الاستدامة في الكوادر البشرية، ودعم سياسة التوطين في إمارة دبي».

كفاءات

ويتيح برنامج الكفاءات المستقبلية، الذي ينطلق في الثالث من يوليو 2023، لطلبة الجامعات فرصة التدريب الصيفي لمدة شهر واحد، في أحد التخصصات المتاحة في بلدية دبي، وهي: الهندسة المدنية، والمعمارية، والصناعية، والبيئية، والميكانيكية، والإنشائية، والكهربائية، والإلكترونية والكيميائية، إضافة إلى هندسة الحاسوب، وهندسة الطاقة المتجددة.

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