جناح الجو ينقل كلية مريض في الشارقة لإجراء عملية مستعجلة (فيديو)

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح نقل كلية مريض جواً لإجراء عملية مستعجلة في الشارقة.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية نقلت كلية بشرية من مستشفى دبي مع كادر طبي مرافق إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، وذلك بعدما تلقت طلباً عاجلاً من مستشفى القاسمي يستلزم السرعة في النقل للحفاظ على الكلية بصورتها الطبيعية، لإجراء عملية زراعة مستعجلة.

وتقدم إدارة جناح الجو مهام إنسانية، إلى جانب المهام الأمنية، من خلال النقل بالإسعاف الجوي للحالات الطارئة التي تتطلب سرعة النقل، كنقل المصابين بالحوادث، والمرضى من كبار السن، إضافة إلى نقل الأعضاء البشرية في ظروف معينة ومستعجلة.

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