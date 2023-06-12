شرطة دبي تطلق ورش عمل «إيفاد هب» في مردف سيتي سنتر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعاليات ورش عمل منصة «إيفاد هب» في مركز مردف سيتي سنتر، وستستمر 3 أيام، بهدف نشر التوعية الأمنية والشرطية والتسويق لبرامج وخدمات شرطة دبي وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن ورش «إيفاد هب» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، ونشر الوعي بأخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والجرائم الإلكترونية وغيرها من الظواهر السلبية.

كما أكد أن الورش تهدف أيضاً إلى تعزيز وعي الطلبة بالتخصصات العلمية والمجالات الوظيفية المستقبلية التي يحتاجها القطاع الأمني لتحقيق أهداف تعزيز منظومة الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بتوفير أحدث الخدمات لهم بكل سهولة ويسر.

4 أقسام

ولفت العقيد الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، إلى أن منصة «إيفاد هب» قُسمت إلى 4 أقسام، قسم خاص بمركز حماية الدولي للتوعية بكل ما يتعلق بقضايا المخدرات، وقسم خاص بالجرائم الإلكترونية تابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للتوعية بهذا النوع من الجرائم، وقسم خاص ببرامج «إيفاد» لتوعية الطلبة وخريجي الثانوية العامة بالوظائف المطلوبة وتخصصات المستقبل والتدريب العملي، والاستقطاب الأكاديمي، وقسم لأكاديمية شرطة دبي لعرض كل البرامج المُتعلقة بدورات المرشحين، وبرامج الدراسات المسائية، وبرامج كلية الدراسات العليا، إلى جانب تخصيص مسرح متكامل لنقاش مجموعة من الموضوعات الأمنية وورش عمل للتوعية بالخدمات وعرض خدمات شرطة دبي التي تقدمها للجمهور كخدمات الشرطة السياحية، وبطاقة إسعاد، مبيناً أن منصة «إيفاد هب» ستكون مُتنقلة في غير مركز تجاري.

الجرائم الإلكترونية

وعن تفصيلات الورش، لفتت نوره الكتبي، أخصائي أول موارد بشرية، مسؤولة منصة «إيفاد هب» في مردف سيتي سنتر، إلى أن الورش ستكون متنوعة على مدار الأيام الثلاثة، وستتناول إحداها التعريف بمنصة «إيفاد» الإلكترونية متوافرة على الرابط التالي: ‏https://efaad.dubaipolice.gov.ae، وتُعد بوابة لطلبة الجامعات والمدارس لاستشراف المستقبل الأمني في شرطة دبي، وتقدم لهم العديد من الخدمات.

كما لفتت إلى أن المنصة ستتضمن ورشة للتعريف بدور منصة «ecrime» الهادفة لتلقي البلاغات بالجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، فيما ستتناول ورشة أخرى «التعريف ببرنامج الطالب المتعاون للعمل في شرطة دبي».

المادة 89

وبينت أنه ستكون هناك ورشة للتوعية بأخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الفرد والمجتمع، والتوعية بالمادة 89 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تتيح «عدم إقامة دعوى جزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ببلاغ».

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