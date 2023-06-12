بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يُدشن مشروع سويحان السكني

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع سويحان السكني، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان.

واستمع سموه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصل عن مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، كما اطّلع سموه على مكونات وتفاصيل نموذج الفلل، التي شيّدت وفقاً لأرقى المعايير لتلبية احتياجات الأُسر المواطنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأقيم المشروع وفقاً لأحدث المواصفات ليوفر مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يعكس الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة. ويأتي المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.

ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، 204 فيلا سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة. وتتألف كل فيلا سكنية في المشروع من مجلسين، وصالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية. ويُعد مشروع سويحان السكني المشروع السكني الأول المُنفذ بحسب دليل المجتمعات السكنية المتكاملة لهيئة أبوظبي للإسكان. ويضم دليل المجتمعات السكنية المتكاملة مجموعة شاملة من المبادئ الإرشادية والمعايير الخاصة للمساحات الداخلية للوحدات السكنية بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين الحالية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة، ثمّن معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، تدشين سموه للمشروع، الذي يؤكد أن رفاهية المواطن واستقراره ونماءه أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، كما يجسد إضافة جديدة ونوعية لمنظومة المشاريع السكنية التي أنجزتها هيئة أبوظبي للإسكان لضمان توافر المسكن الملائم للمواطنين، وتأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة، وبيئة محفزة للنمو الاقتصادي المتواصل.

من جهته، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن "توجيهات القيادة الرشيدة تُعبّر عن مكانة المواطنين لديها وتترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم السكنية والمتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم".

وأضاف: "هيئة أبوظبي للإسكان حريصة على تطوير المشاريع السكنية التي تُلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتتوافر فيها جميع مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة من المرافق العامة والبنية التحتية".

ورافق سموّه، خلال تدشين مشروع سويحان السكني، كلّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

يشار إلى أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان تتولى مهمة تطوير وتنفيذ العديد من البرامج الإسكانية للمواطنين لتلبي متطلبات الأسر الإماراتية، حيث أشرفت منذ انشائها على تسليم أكثر من 38 ألف أرض سكنية، وأكثر من 11 ألف مسكن جاهز، وصرف أكثر من 45 ألف قرض سكني، وتقديم أكثر من 3700 إعفاء من سداد القروض السكنية، ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 131 مليار درهم.

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