محمد بن راشد: الأمل عنوان القوة.. ومحرك التغيير وسر التجدد

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الدورة الرابعة من "صناع الأمل"، بحثاً عن الخيرين في كل مجتمع، للاحتفاء بهم والفرح بعملهم وإبراز إنجازاتهم.

وأكد سموه في تغريدة عبر "تويتر" أن الأمل عنوان القوة، ومحرك التغيير، وسر التجدد.. واستبشار بالقادم، واستمرار للعطاء واقتناص للفرص ومصدر لا ينضب لخير البشر.

وأضاف سموه: "ما زلنا نبحث عن صناع الأمل وفاعلي الخير لنكرمهم ونبرز نماذجهم ونستبشر بهم في مجتمعاتنا".

وتابع سموه: "عندما يتحدث الناس عن الصراعات واليأس والتشاؤم والسلبية في منطقتنا نتحدث نحن عن الأمل وعمل الخير والتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.. وهناك الآلاف من صناع الأمل في كل مدينة وقرية.. لأن الخير موجود في كل مكان ولكن يحتاج من يضعه تحت الضوء".

وقال سموه: "نطلق اليوم صناع الأمل في دورته الرابعة.. نبحث عنهم في كل مجتمع.. لنحتفي بهم ونفرح بعملهم ونبرز إنجازاتهم.. من يرى في نفسه الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع".

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