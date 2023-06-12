"طرق دبي" توقع 3 اتفاقيات تعاون لتعزيز النقل المستدام

المصدر: البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الحافلات العامة، وتخدم الاتفاقيات مساعي الهيئة نحو تعزيز النقل المستدام في قطاع النقل الجماعي، وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في الدورة الـ 64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP"، التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية من 4 وحتى 7 يونيو الجاري.

وقع الاتفاقيات الثلاث من جانب هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة "دايملر للحافلات" تيل أوبرفوردر، الرئيس التنفيذي في الشركة، وعن شركة "فولفو للحافلات،" دان بيترسون نائب الرئيس الأعلى في الشركة، ومن شركة "في دي إل للحافلات"، ريتشارد فان دن دونجن، المدير التنفيذي في الشركة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى بالتعاون مع شركة "دايملر للحافلات" الألمانية، تجربة أول حافلة من نوعها تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الهيدروجيني لمعرفة مدى قابلية استخدامها في الظروف المناخية لإمارة دبي، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية مع شركة "فولفو" السويدية تدشين المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لحافلاتهم الكهربائية في دبي، وتهدف الاتفاقية الثالثة مع شركة "في دي إل" الهولندية، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الحافلات الكهربائية.

تسعى هيئة الطرق والمواصلات من خلال الاتفاقيات الثلاث إلى بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير إدارة وتشغيل وسائل نقل جماعي بأحدث التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، مما يحقق استراتيجية الهيئة في التنقل السلس والآمن والمستدام بإمارة دبي.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تفتخر الهيئة بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع عدد من كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل المستدام، وتحديداً في مجال تصنيع الحافلات العامة، مما يوثق استمرار جهودنا في تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وأضاف بهروزيان: تهدف الاتفاقية الأولى بالتعاون مع شركة "دايملر للحافلات"، إلى تجربة حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الهيدروجيني، وهذه التجربة التي ستنطلق من دبي، هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بعد أن أثبتت فاعليتها في القارة الأوروبية، وسيحمل نجاح هذا المزيج المبتكر من الحافلات الصديقة للبيئة، مستقبلاً واعداً للنقل العام الأخضر والمستدام في الإمارة.

وحول الاتفاقية الثانية، استطرد بهروزيان، قائلا: الاتفاقية امتداد لشراكة الهيئة مع شركة فولفو للحافلات، إذ تهدف إلى ترجمة استراتيجية تحول دبي إلى مدينة أكثر استدامة في المستقبل، عبر توفير وسائل مواصلات عامة مستدامة وصديقة للبيئة، وتنص الاتفاقية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية المطورة من الشركة، التي تتناسب مع الطبيعة المناخية في دولة الامارات العربية المتحدة.

وتعقيباً على الاتفاقية الثالثة، قال بهروزيان: تهدف شراكتنا مع "في دي إل"، إلى تبادل المعرفة والخبرات في عمليات إدارة وتشغيل الحافلات الكهربائية، وعقد الورش والزيارات المشتركة للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في محطات إيواء الحافلات الكهربائية، مما يسهل على الهيئة في المرحلة المقبلة توفير محطات مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لتزويد الحافلات بالطاقة الكهربائية، وتأمين منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة بشكل آمن وسهل ومستدام.

وقال دان بيترسون نائب الرئيس الأعلى في شركة فولفو للحافلات: لدينا تعاون ناجح وطويل المدى مع هيئة الطرق والمواصلات، ويتمثل هدفنا دائمًا في تقديم أحدث الابتكارات والتقنيات لوسائل النقل العام بإمارة دبي، ونعتزم تطوير مفهوم الحافلات الذكية من خلال هذه الشراكة، والعمل على دعم تطوير حلول النقل المستقبلية التي ستمكن الهيئة من تبني التحول إلى التنقل الكهربائي، وتتضمن الاتفاقية تقديم نظام نقل متكامل وأحدث الابتكارات المتاحة في وقتنا الحاضر، ونحن ملتزمون بتوفير حلول نقل مستدامة تماشياً مع توجهات حكومة دبي ضمن استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون 2030.

وقال ريتشارد فان دن دونجن، المدير التنفيذي في شركة "في دي إل" للحافلات: نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في مجال التنقل المستدام، وباعتبارنا من الشركات الأوروبية الرائدة في أوروبا في مجال التنقل الكهربائي على مدى السنوات الماضية، فإننا نؤمن بضرورة تقديم أعلى مستويات الدعم لتسهيل عملية تحول الحافلات إلى عديمة الانبعاثات.

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