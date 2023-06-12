وزارة شؤون الوطني تدشن غداً فعاليات "مجالس الأحياء"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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مع تبقي أقل من شهر على اختتام دور الانعقاد الرابع والاخير من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وبدء التحضيرات الأولية لانطلاق العرس الانتخابي 2023، تدشن وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي غداً (الثلاثاء) فعاليات النسخة السادسة من مبادرة "مجالس الأحياء"، لنشر ثقافة المشاركة السياسية والتوعية بأهمية المشاركة السياسية.



وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل "تويتر" أن إطلاق الدورة السادسة من هذه المبادرة على مستوى الدولة يأتي لتوعية أفراد المجتمع، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تسخير الإمكانات والأدوات لتعزيز الوعي المجتمعي بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات.



ونوهت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي، إلى أن المبادرة تستهل فعالياتها بتنظيم محاضرة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام تحت عنوان "كوني جزءاً من الحدث"، والتي ستلقيها أحلام اللمكي، مدير إدارة البحوث والتنمية، بالاتحاد النسائي العام.



وستتناول المحاضرة الاولي التي تعقد غداً الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحاً، حث المواطنات الإماراتيات على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، خاصة وأن الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، حرص على التواصل مع كافة القطاعات النسائية ودعوتهم للحضور استعدادا لخوض غمار السباق إلى قبة البرلمان هذا العام.



وتركز مبادرة "مجالس الأحياء" في نسختها السادسة، والتي تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في محاضراتها المتنوعة، على تفعيل آليات وأدوات التواصل مع جميع شرائح المجتمع، كما ستركز في محاورها المتنوعة على التعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله" في خطابه بمناسبة الذكرى الـ34 لقيام دولة الاتحاد في عام 2005م، ومراحل تطور العمل البرلماني وصولا الى انتخابات العام 2019 التي شهدت تخصيص 50% من المقاعد البرلمانية للنساء.



كما تتضمن المحاور الخاصة بالمحاضرات التي سيتم تنظيمها في مجالس الأحياء شرحاً مفصلاً عن المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته ودوره في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته، علاوة على طرحها للموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وما حققته من نجاحات في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

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