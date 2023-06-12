عبدالله بن زايد يلتقى وزير خارجية اليابان في طوكيو

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، معالي يوشيماسا هاياشى وزير الخارجية الياباني، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى طوكيو.

وتم خلال اللقاء ، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي يوشيماسا هاياشى على عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

كما بحث الوزيران عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، ومنها التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرضا التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،خلال اللقاء ، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان ، وهناك حرص من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر ، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر 2022 ، ليجسد هذه المساعي ويعكس تطلعات البلدين نحو ترسيخ نموذج متميز للتعاون التنموي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.

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