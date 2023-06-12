جودة الحياة في صدارة أجندة حكومة دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

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يتصدر بناء الإنسان وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، أجندة حكومة دبي وخططها الاستراتيجية، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يحرص سموه على إطلاق المبادرات والقرارات والمشاريع التحولية الداعمة لتوجه ورؤية دبي في مواصلة رحلتها التنموية، ومضاعفة الجهود وتسريع الإنجازات، وإحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وسكانها وزائريها، بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

لجنة

جاء تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين»، خلال الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو 2022، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بغية توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، إذ تشرف اللجنة على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والتنموية الخاصة بالمواطنين، وتعمل على رفع جودة حياة المواطنين لتكون الأفضل عالمياً، إلى جانب توفير فرص للمواطنين والعمل على ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والسكاني على المدى الطويل.

نهضة

وتشكل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، علامة فارقة في رحلة النهضة والتنمية الشاملة لإمارة دبي، وتعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في الرؤية المستقبلية ومواكبة للتوجهات العالمية، فهي تركز على تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة، تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

دعم

وخلال الاجتماع الأول للجنة في يونيو 2022، تم اعتماد زيادة فـي مـبلغ الـمنافـع المالية الـمقدمـة لـلفئات الأكـثر احتياجاً مـن مـواطـني الإمـارة بزيادة 58 % عـن عام 2021، لـتصل إلـى حـوالـي 438 مليون درهم، تـوزع عـلى المنتفعين المسجلين لـدى هيئة تنمية الـمجتمع والـحالات الجديدة.

وفي يوليو الماضي، اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين، الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، كذلك اعتماد حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، وفي سبتمبر الماضي، تم إطلاق خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي خلال الأربع سنوات القادمة، والعمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة، لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين، وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية.

وفي أبريل الماضي، تم إعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين، من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، البالغة قيمتها 146 مليون درهم.

مشاريع

وفي اجتماع اللجنة في نوفمبر الماضي، وجّه سمو ولي عهد دبي، فرق عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بالعمل على 50 مشروعاً ومبادرة معنية بالمتقاعدين والترابط المجتمعي، والخدمات الاجتماعية، والإسكان وجودة الحياة، ومنظومة الأوقاف المبتكرة، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية في دبي وفق منهجية شاملة، وتحسين حياة المواطنين، التي تشكل أولوية قصوى لقيادة دبي، التي تحرص على والاستثمار في الموارد والإمكانات، بهدف توفير أفضل مستوى حياة للمواطنين، إيماناً منها بأن المواطن هو الثروة الأغلى في الوطن.

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