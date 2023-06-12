مواطنون: القيادة حريصة على تعزيز الاستقرار الأسري

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد مواطنون أن القيادة حريصة على إسعاد المواطن وأنهم يلمسون هذا الأمر عبر توفير كافة سبل الدعم لهم للتمتع بحياة كريمة ومرفهة، حيث ثمنوا الإعلان ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في عامها الأول باعتماد قروض إسكانية بقيمة 7 مليارات درهم لنحو 7 آلاف مستفيد.

وثمنوا رفع المخصصات المالية السنوية لذوي الدخل المحدود إلى 438 مليون درهم، ولأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، كذلك إطلاق برنامج تسهيل الخدمات الصحية لـ 19 ألفاً من كبار المواطنين، إضافة للعديد من المبادرات الأخرى التي تلامس جميع أوجه الحياة لأهل دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ترجمة للجهود الكريمة التي تحرص على إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المواطنين.

وقال عدد من المواطنين، إنّ صناعة الفرح هي السمة المميزة لمبادرات القيادة الرشيدة، مؤكدين أن القرارات تمثل ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات، وتوفيرها الحياة الكريمة والمسكن الملائم، الذي يلبي احتياجاتهم العصرية.

وثمن عيسى عبيد الغربي جهود حكومة دبي المستمرة، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، لافتاً إلى أنها ضمن سلسلة القرارات التي تدفع بالتنمية الاقتصادية التي تعد ركيزة أساسية للمواطن.

وأوضح أن دولة الإمارات والقيادة الرشيدة أعطت قضية إسكان المواطنين أولوية قصوى متمثلة في توزيع المساكن والأراضي وقروض البناء وإنشاء البنية التحتية في كل المناطق الجديدة، وتوفير المسكن أمر في غاية الأهمية، فهو يحافظ على الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر، إذ أصبحت جميع الأسر المواطنة في الإمارة تتطلع إلى السكن في المدن الجديدة، والمجمعات السكنية الجديدة.

توفير الاحتياجات

ولفتت الباحثة الاجتماعية زينب حسن إلى الجهود الكبيرة التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات والمحافظة على المكانة المرموقة التي وصل إليها، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تفكر دائماً في إسعاد المواطنين، وتصدر القرارات التي تعبر عن تطلعاتهم، وهي تقرأ المستقبل واحتياجات المواطنين في مختلف الصعد.

وأشارت إلى أن حكومتنا الرشيدة تبحث عن السبل التي يمكن بها توفير المسكن المناسب لكل فرد على أرض الوطن، سواء بمنح المنازل أو الأراضي السكنية وتقديم القروض والمساعدات والمنح المالية وهذه حالة فريدة تميز قيادتنا الرشيدة التي تحقق تطلعات شعبها من أجل العيش في سهولة ويسر ورفاهية.

وأكد المواطن الشاعر محمد بن نهيول البدواوي، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً من أجل توفير الرفاهية والحياة الكريمة، والمسكن الآمن المستقر، والتخفيف على المواطنين من أعباء الحياة لدفعهم لمزيد من الإنتاج والعمل من أجل رفعة الوطن، مشيراً إلى أن الحكومة دائماً سباقة في تقديم كل ما يخدم أبناء الوطن، وما يقدمونه يؤكد أن أياديها البيضاء تحمل كل الخير والسعادة والرخاء والطمأنينة للمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم لكي ينعموا بالأمان على حياتهم وحياة الأجيال القادمة.

وأضاف أن الإنسان الركيزة الأساسية في البناء والتطوير، وتعكس حرص الحكومة على توفير الاستقرار المجتمعي للمواطنين لبناء أسر متماسكة تسهم في تكوين مجتمع إماراتي متكامل ومترابط.

جودة الحياة

وأكدت المواطنة المدربة منال الجوهري حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها لأحوال المواطنين وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، بما يتسق مع التوجهات العامة والمقاصد الكبرى التي وضعتها حكومة دبي، برفع جودة الحياة وتأمين رفاهية العيش لأبناء الوطن وتحقيق هدف أسعد شعوب العالم.

وقالت إن جهود حكومة دبي تنصب في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية، ويعزز من الحراك التنموي المستدام، ويحفز الفئات المستهدفة نحو المشاركة الفاعلة في بناء ازدهار الوطن وتطوره، ويكرس التفافها وانتماءها للوطن ولقيادتها الرشيدة.

وقالت سيدة الأعمال والكاتبة الدكتورة أمل حارب النعيمي، إن قطاع الإسكان ينال اهتماماً خاصاً من القيادة الرشيدة، وهو ما تعكسه تلك التوجيهات المتواصلة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتي تشمل توفير دعم الإسكان لمستحقيه، وصولاً لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة أنواعها ونماذجها، التي تناسب كافة المستويات.

ولفتت إلى أن مبادرات قيادتنا الرشيدة تعزز الاستقرار الأسري وإسعاد المواطنين، حيث إن توفير الحياة الكريمة للمواطنين من أهداف القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من خلال جهود تنموية شاملة، بما في ذلك جهودها في تنفيذ مشروعات عدة منها الإسكان، فالسكن المناسب يماثل أحد الأسس المهمة، التي تحسّن مستوى المعيشة.

حجر الأساس

ونوه المواطن عبد الله خلفان بأن القيادة الرشيدة تحرص كل الحرص على تحقيق رفاه المواطن وسعادته وراحته، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس، والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة تعمل بشكل حثيث على إدخال السعادة والسرور في كل بيت إماراتي، من أجل استقرار المجتمع ورفاهيته.

وأوضح أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

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