ولي عهد الشارقة ونائب الحاكم يعزيان في وفاة حرم جمعة السويدي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أمس واجب العزاء في وفاة حرم جمعة إبراهيم السويدي وذلك في مجلس العزاء بضاحية مويلح. وأعرب سموه عن صادق مواساته وتعازيه لأسرة وذوي الفقيدة سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء بجانب سموه الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس واجب العزاء في وفاة حرم جمعة ابراهيم السويدي وذلك في مجلس العزاء بضاحية مويلح.

وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما وتعازيهما لأسرة وذوي الفقيدة سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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