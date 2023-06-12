الفجيرة الخيرية توزع لحوم الأضاحي على 7000 أسرة داخل وخارج الدولة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، حملة الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، داخل وخارج الدولة. وقال يوسف راشد المرشودي المدير العام للجمعية: إن الجمعية تتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، لذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي، وسط إجراءات احترازية وتدابير صحية عالية، حيث تستهدف الحملة هذا العام، توزيع لحوم الأضاحي على 7000 أسرة، بواقع 2000 أسرة داخل الدولة، و5000 أسرة خارج الدولة، حيث إن العدد قابل للزيادة.

وقال المرشودي: إن الجمعية حددت قيمة الأضحية بـ 550 درهماً داخل الدولة، و400 درهم خارج الدولة، حيث سيتم التوزيع وفق كشوف تم إعدادها من قبل الجمعية للأسر المستحقة، على أن تتم عملية ذبح الأضاحي من خلال خدمة ذات معايير عالية، التي تقدمها مقاصب البلدية، بإشراف تام من الكادر البيطري بالكشف على الذبائح قبل وبعد عملية الذبح، لضمان سلامتها وسلامة لحومها.

وأشار المرشودي إلى إطلاق مشروع توزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأيتام والأسر المتعففة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإمارة، حيث تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفاكهة يصل سعرها 150 درهماً.

موضحاً أن الجمعية، وللتيسير على كافة المتبرعين، حرصت على توفير مندوبيها في أكثر من 24 موقعاً في مختلف مناطق الفجيرة، إضافة إلى تحديد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي في الإمارة «مقصب الفجيرة ومسافي ومربح ودبا والبدية».

السلامة الغذائية

لافتاً إلى أن العملية ستتم وفق آلية منظمة لتحقيق السلامة الغذائية، حيث سيتم تخصيص صناديق من الفلين مع الثلج لحفظ الأضحية بالطريقة الصحيحة، وتسليمها مبردة إلى مستحقيها، حسب الإجراءات الصحية المتبعة، مؤكداً أن على الراغبين في المساهمة بالمشروع بكل يسر وسهولة، استخدام الموقع الإلكتروني للجمعية، وذلك انطلاقاً من حرصهم على دعم العمل الخيري بأحدث الحلول التقنية، بتقديم خدمات إلكترونية، بهدف التيسير على الجمهور، وضمان حصولهم على خدمات سريعة، في ظل عصر التكنولوجيا.

وأكد المرشودي حرص الجمعية على مساعدة المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، مبيناً أن القنوات الإلكترونية للجمعية، مفتوحة لاستقبال جميع التبرعات التي تستهدف الأسر المتعففة والأيتام.

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