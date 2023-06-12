تعاون بين «تريندز» و«الإعلام الأمني بشرطة دبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، آفاق التعاون البحثي والإعلامي بين الجانبين، بما يعزز آفاق المعرفة ويحقق الأهداف المشتركة والتعاون في مجالات النشر واستطلاعات الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الإعلام الأمني برئاسة منال إبراهيم وعضوية الرائد خالد محمد المري رئيس قسم التواصل الاجتماعي، والرائد جمعة الجلاف رئيس قسم السمعة، برفقة عدد من الموظفين، حيث رحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بالوفد وأطلعه على طبيعة عمل «تريندز»، خصوصاً في المجالين البحثي والإعلامي، وإصداراته العلمية ومجالاتها.

وقد جرى حوار بين الوفد الإعلامي من شرطة دبي وباحثي «تريندز» تركز على أهمية المراكز البحثية في إنتاج محتوى إعلامي وعلمي وازن.

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