الإدارة العامة لأمن المطارات تطلق مبادرة «صحتك ثروتك»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إطلاق مبادرة «صحتك ثروتك» التي أقيمت في مطارات دبي - مبنى 3، بحضور نائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، وعدد من الضباط، وبمشاركة الشركاء في المجال الصحي.

وأشاد اللواء علي بن لاحج في كلمته بالجهات المشاركة في المبادرة، مؤكداً حرص الإدارة العامة لأمن المطارات على تعزيز مفهوم العمل الجماعي الذي يرتكز على دمج وتقوية عناصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية التي تسهم في خلق بيئة صحية مُحفزة على الإنتاج والإبداع، الأمر الذي يساعد على توفير مناخ صحي يُلبي طموحات الموظفين ويسعدهم.

وفي الختام، قام العميد حمودة بالسويدا العامري بتكريم الجهات المشاركة في المبادرة، معرباً عن شكره وتقديره لهم على المشاركة الفاعلة في مبادرة «صحتك ثروتك».

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