معهد دبي القضائي يحصل على ختم «100 % لا ورقية»

المصدر: دبي - البيان

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حصل معهد دبي القضائي على ختم «100 % لا ورقية»، المبادرة التي أطلقتها «هيئة دبي الرقمية»، بهدف منح الجهات الحكومية التي أنجزت «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية» بنسبة 100 %، وذلك يشكل علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولا ورقية.

وأصبح معهد دبي القضائي بذلك أول معهد قانوني تحصل على هذا الختم، حيث يأتي هذا الإنجاز ليؤكد تحقيق المعهد لأهدافه الاستراتيجية التي يسير وفقها، والتي تدعم التحول الرقمي، وتعزز الخدمات الذكية وفقاً لقيم التميز والابتكار والاستباقية.

وعبرت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى الجهود التي تبذلها فرق عمل المعهد للانسجام مع الرؤى والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، التي تسعى إلى التحول الكلي إلى حكومة بلا ورق.

وقالت: «لطالما تبنى معهد دبي القضائي أسلوب عمل متطور يوظف من خلاله التقنيات في تقديم خدماته في مجال التدريب القانوني والقضائي، سيراً على توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتحديداً في القطاع القضائي واعتماد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، للخطط الاستراتيجية للسلطة القضائية التي تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي».

وتسعى مبادرة ختم (100 % لا ورقية) إلى تقدير جهود الجهات التي نجحت في تقديم خدماتها من خلال القنوات الرقمية بالكامل، مدعومة ببيئة داخلية رقمية تعمل على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية.

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