«الهوية والجنسية» تختتم مشاركتها في «الطباعة التخصصية» بأمريكا اللاتينية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مشاركتها في معرض ومؤتمر الطباعة التخصصية لإنتاج وإصدار المستندات الآمنة، كجوازات السفر وبطاقات الهوية والتأشيرات والأوراق النقدية والوثائق الحكومية ذات الصلة، والذي عقد مؤخراً في مدينة ناسو بجزر البهاماس في أمريكا اللاتينية.

جاءت مشاركة الهيئة في إطار استعراض تجربة الإمارات، بإطلاق الجيل الثاني من بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر الإلكتروني، اللذين يجسدان المفاهيم الحديثة للمواصفات الفنيّة الرائدة للمستندات والوثائق الحكومية الآمنة. وقال العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة، رئيس الوفد، إن مشاركة الهيئة شهدت استعراض حيثيات التحول الأمني للوثائق والخصائص والمواصفات التقنية الرائدة، التي يتميز بها جواز السفر الإماراتي في مجال السفر، لتعزيز مرونة التنقل الآمن عبر مختلف نقاط السفر الدولية.

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