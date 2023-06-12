مبادرة وطنية لتعزيز بحوث التمريض والقبالة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة، لإطلاق المبادرة الوطنية «نبراس - رحلتي في عالم بحوث التمريض والقبالة»، وذلك في مؤتمر صحافي ستنظمه الخميس المقبل بالشراكة مع شركة «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية.

وتستهدف الوزارة من المبادرة دعم قدرات كوادر التمريض والقبالة للمشاركة في البحوث العلمية التي تستجيب لأولويات الصحة الوطنية والأولويات البحثية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 - 2026)، وتسهم في تطوير خدمات الرعاية التمريضية ورعاية القبالة وتشارك في بناء المعرفة والدلائل والمفاهيم الخاصة بمهنتي التمريض والقبالة ما يسهم في تعزيز مكانتهما في مجتمع الإمارات وجعلهما خياراً وظيفياً للمواهب الوطنية الشابة.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 - 2026)، تحت محور «البحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين» والتي تدعم تنفيذ الدراسات البحثية التي توفر تصوراً واضحاً لتوجيه المبادرات ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية كما تخدم تعزيز وتطوير ثقافة وطنية للبحوث في التمريض والقبالة بما يستجيب لأولويات الصحة الوطنية ويلهم تطوير السياسـات والممارسـات الإكلينيكية في التمريض والقبالة ضمن معايير مبنية على الأدلة والبراهين العلمية.

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