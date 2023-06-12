«اقتصاد الفضاء» تستعرض مشروعاتها الرئيسية

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت لجنة اقتصاد الفضاء، التابعة لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية وإحدى مبادرات وكالة الإمارات للفضاء، خلال اجتماعها الثاني، مشروعات صندوق الفضاء الوطني.وتطرقت اللجنة إلى أبرز مشروعات الصندوق الوطني للفضاء والمشروعات ذات الأولوية، إضافة إلى دوره في بناء القدرات والكفاءات الوطنية ورفع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء.

وناقشت اللجنة أهمية بناء برامج لدفع نقل المعرفة والقدرات إلى قطاع الفضاء في الإمارات مع التركيز على سلسلة القيمة؛ حيث اتفقت على تدشين برنامج لتسريع نمو مهارات الخريجين وتمكينهم في علوم وهندسة الفضاء ليكونوا مساهمين مؤثرين في قطاع الفضاء الديناميكي والمتطور باستمرار.

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