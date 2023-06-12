«مغادرة بعثة الحج التحضيرية إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أبوظبي ـ البيان، دبي ـ نورا الأمير

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غادرت بعثة الحج التحضيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة أرض الوطن، أمس، متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لمزاولة مهامها في تجهيز مقر البعثة الرسمية والإشراف على التحضيرات في منى وعرفات ومزدلفة، والاطمئنان على سكنات حجاج الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومقراتهم في بقية المناسك، والتأكد من تزويدها بكل وسائل الراحة.

خدمة

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لأعضاء البعثة التحضيرية، أن خدمة حجاج الدولة شرف يتمنى الجميع أن يحظى به، داعياً إلى الإخلاص والتفاني في العمل وأن يكونوا خير سفراء لخدمة الحجاج وتوفير كل الوسائل التي تعينهم ليؤدوا حجهم صحيحاً وكاملاً وفق أحكام الشرع الحنيف، متضرعاً إلى الله أن يحفظ القيادة، مثمناً اهتمامها الكبير بكل شؤون الحجاج وتوفير كامل الدعم المادي والمعنوي للهيئة ومكتب شؤون الحجاج للدولة، منوهاً بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً.

وأفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن قائمة التطعيمات لموسم الحج لهذا العام تتضمن الحصول على الجرعتين الرئيسيتين من لقاح كوفيد 19 ولقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات السحائية، ولقاح المكورات الرئوية الذي يعتبر «إلزامياً» للحجاج فوق عمر 65 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على ضرورة حصول الحجاج على التطعيمات المقررة، بفترة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد السفر، لضمان الحصول على الحصانة اللازمة ضد الأمراض، مشيرة إلى أن خدمات تطعيم الحجاج في الدولة متوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة.

ودعت المؤسسة الحجاج من خلال دليل توعوي تضمن مجموعة من الإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على الحاج الالتزام بها قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج للحفاظ على صحته وسلامة غيره من الحجاج وأفراد المجتمع عند العودة من الحج، والحرص على تجنب الإنهاك الحراري الذي يتعرض له العديد من الحجاج أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة في درجات حرارة عالية وعند التعرض لأي عارض صحي.

وأهابت بالحجاج حمل تقرير يوضح الحالة المرضية والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك على متابعة الحالة الصحية عند الضرورة وحمل كمية كافية من الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة .

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