بعثة الحج التحضيرية تغادر إلى الأراضي المقدسة

المصدر: وام

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غادرت بعثة الحج التحضيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة أرض الوطن، اليوم، متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمزاولة مهامها في تجهيز مقر البعثة الرسمية والإشراف على التحضيرات في منى وعرفات ومزدلفة، والاطمئنان على سكنات حجاج الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومقراتهم في بقية المناسك، والتأكد من تزويدها بكل وسائل الراحة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لأعضاء البعثة التحضيرية، أن خدمة حجاج الدولة شرف يتمنى الجميع أن يحظى به.

ودعا إلى الإخلاص والتفاني في العمل، وأن يكونوا خير سفراء لخدمة الحجاج، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم، ليؤدوا حجهم صحيحاً كاملاً وفق أحكام الشرع الحنيف.

وتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وإخوانه حكّام الإمارات وولي عهده الأمين، مثمناً اهتمامهم الكبير بكل شؤون الحجاج، وتوفير كامل الدعم المادي والمعنوي للهيئة ومكتب شؤون الحجاج للدولة.

ونوه بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولياً للعهد وحكومة وشعباً.

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