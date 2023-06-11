"بيبرجوي" يتحول لإعصار من الدرجة الثانية ولا تأثير له على الدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المركز الوطني للأرصاد ان إعصار "بيبرجوي" من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالاً وخط طول 67.7 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 165 إلى 175 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

المتوقع

من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار الاعصار المداري من الدرجة الثانية خلال ال 24 ساعة القادمة واتجاه الاعصار لشمال – شمال شرقي في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 155 -175 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.

التأثير على الدولة

لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمس أيام القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز