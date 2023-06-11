بلدية دبي تُخصص مساراً للمشي بطول يقارب 10 كم في حديقة مشرف الوطنية

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي عن تخصيصها مساراً جبلياً للمشي في حديقة مشرف الوطنية بطولٍ إجمالي يبلغ 9.7 كم، والذي سيبدأ استقبال الزوار في 20 يونيو الجاري. ويُعدّ المسار الأول من نوعه في قلب إمارة دبي لكونه يحوي على مسارات متعددة المستويات تناسب المبتدئين والمحترفين، الأول المسار الأصفر الترفيهي بطول 8.3 كم، والثاني المسار البرتقالي الرياضي بطول 1.4 كم، وذلك تلبّيةً لاحتياجات محبّي رياضة المشي الجبلي لتمكينهم من ممارسة رياضتهم بشكلٍ مميز وتجربة آمنة وسليمة.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "يقدم المسار الجبلي المخصص للمشي في غابات حديقة مشرف الوطنية، فرصةً فريدة لمحبي رياضات المشي والتسلق والمغامرات لخوض التجربة والاستمتاع بالمرافق المتاحة. وحرصت البلدية على توفير كافة التسهيلات والخدمات في الحديقة من مرافق عامة وتعليمات سلامة ولوحات تحذيرية تبين الاتجاهات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المرافق الترفيهية والحدائق العامة وتجهيزها بجميع مقومات الترفيه، تعزيزاً لجاذبية دبي وجماليتها ومستوى جَودة الحياة والرفاهية لجميع سكانها وزوارها".

وأضاف الزرعوني: "يتميز المسار بكونه متاحاً على مدار العام أمام جميع الزوار ومحبي تلك الرياضات وبشكلٍ مجاني، حيث تتوفر فيه العديد من المجسمات، والسلالم الجسور الخشبية والمنحدرات والاستراحات، التي تُعطي نظرةً أوسع على المناظر الطبيعية والحياة الفطرية في حديقة مشرف، فضلاً عن توفر طاقم إداري وإشرافي متواجد في مواقع المسار بهدف مساعدة المستخدمين وضمان سلامتهم".

وحددت بلدية دبي عدد من الشروط الواجب اتباعها من الزوار لضمان سلامتهم وأمانهم، شملت، التأكد من توفر وسيلة للاتصال لتعامل مع الحالات الطارئة، حمل كمية كافية من مياه الشرب عند استخدام المسار الجبلي، الالتزام بارتداء الأحذية والملابس المخصصة لرياضة السير الجبلي واصطحاب كافة أدوات السلامة. كما أشارت إلى أنه يسمح للأطفال من سن 12 إلى 15 سنة باستخدام المسار بشرط وجود مرافق معهم.

ونوهت البلدية إلى ضرورة التزام ممارسي رياضة السير الجبلي بالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية، والتأكد من خلو مسار الدراجات قبل العبور وإفساح الطريق لراكبي الدراجات الهوائية، والانتباه إلى السير باتجاه حركة المسار دائماً وليس العكس إضافةً إلى الالتزام بالمسار المحدد. كما يجب الاطلاع على مستوى المسارات واختيار المناسب لقدرات الممارسين، حيث يُعدّ المسار البرتقالي مناسب للرياضيين البارعين الذين يتمتعون بمهارات جيدة ومستوى عالي من اللياقة البدنية وقدرة التحمل، فضلاً عن أهمية إجراء عمليات الإحماء قبل بدء الجولة من أجل ضمان سلامتهم.

وشددت بلدية دبي على ضرورة تجنب إشعال النيران أو الطبخ في الغابة، أو التدخين، أو التخييم والمبيت بعد الانتهاء من الجولة في المسار.

وكانت بلدية دبي قد أنجزت سابقاً مسار ومضمار الدراجات الجبلية والهوائية، ومنطقة المهارات، ومسار المحترفين في حديقة مشرف الوطنية، بطولٍ يصل إلى 50 كم، حيث ينقسم المضمار إلى ثلاث مسارات تبدأ بالأخضر للمستوى المبتدئ، والمسار الثاني الأزرق للمستوى المتوسط، وصولاً إلى المسار الأحمر المتقدم لراكبي الدراجات الجبلية المحترفين.

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