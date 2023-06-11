مبادرة صحية لشرطة عجمان ومستشفى ثومبي

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان وبالتعاون مع مستشفى ثومبي مبادرة توعوية صحية لموظفي إدارة المرور والدوريات، في حالة تواجدهم في المكاتب، أو في الدوريات المرورية، وذلك تعزيزاً للشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع، وضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة لإسعاد الموظفين والاهتمام بصحتهم.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إن تنظيم المبادرة جاء في إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز صحة وسلامة موظفيها، وتثقيفهم في الجوانب الصحية ومسببات الأمراض والوقاية منها، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الصحي في الإمارة .

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