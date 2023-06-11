دفاع مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع للأقمشة

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع صباح أمس بمصنع للأقمشة في منطقة أم الثعوب الصناعية دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات أو حالات وفاة.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود حريق في مصنع للأقمشة بمنطقة أم الثعوب الصناعية ؛ وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من 3 مراكز بالإمارة، مركز الإدارة، ومركز الاقرن، ومركز الراعفة إلى مكان الحادث ؛ حيث تبين وجود حريق بداخل المصنع ، وتم السيطرة عليه بزمن استجابة 4 دقائق، دون وقوع خسائر بشرية ولا اختناقات.

جهود

وقال إنه بفضل جهود عناصر الدفاع المدني وكفاءاتهم، إضافة إلى سرعة الاستجابة للحادث تمت السيطرة على الحادث، وجاري عملية تبريد مكان الحادث، وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة بالإمارة لمعرفة ملابساته. ‎

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